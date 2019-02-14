البرومو الرسمي لألبوم أنغام الجديد: “ولا دبلت”

متابعة بتجـــــــــــــرد: تستعد النجمة المصرية أنغام لطرح ألبومها الجديد بعنوان “ولا دبلت” خلال الأيام المقبلة.

وضمن إطار الحملة الدعائية الواسعة التي تشنّها عبر المنصات الإلكترونية، كشفت شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات المنتجة للألبوم، عن البرومو الرسمي الخاص بالعمل المنتظر.

ويتضمن ألبوم أنغام الجديد 14 أغنية، تعاونت فيها مع نخبة من الشعراء، الملحنين والموسيقيين في مصر والوطن العربي.

الجدير ذكره أن أنغام انشغلت طيلة الفترة الماضية بتسجيل أغاني الألبوم المتوقع أن يحقق نجاحًا واسعًا لدى إصداره.