أسماء لمنور تطرح ألبومها الجديد “أوساط النجوم”.. استمعوا إليه!

متابعة بتجــــــــــــــرد: طرحت النجمة المغربية أسماء لمنور ألبومها الجديد بعنوان “أوساط النجوم” وذلك بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

ويضم ألبوم أسماء لمنور الجديد 15 أغنية وهي، “كل يوم”، “الحب نعمة”، “أوساط النجوم”، “الظروف”، “أزهم عليه”، “أخطيت”، “صنم”، “تبسم”، “ششش”، “أفا والله”، “سين وجيم”، “حرقة الظنا”، “فكر أكثر” و”يا محترم”.

وتتعاون أسماء لمنور في ألبومها الجديد، مع نخبة من الشعراء والملحنين العرب، ومنهم حمد العامري، جلال الحمداوي، فهد المساعد، ياسر بو علي، هشام السكران، يم، عبدالقادر الهدهود، زيد نديم، المايسترو المصري هاني فرحات وغيرهم.

لمشاهدة فيديوهات أغاني ألبوم “أوساط النجوم”: