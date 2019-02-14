معلومات لا تعرفها عن حبيبة رامي مالك البريطانية

متابعة بتجـــــــــــرد: حازت الممثلة البريطانية لوسي بوينتون، على شهرة واسعة في الوطن العربي خلال الفترة الأخيرة بعد إعلان علاقتها بحبيبها النجم المصري رامي مالك، الذي ترافقه في جميع الاحتفالات الفنية العالمية.

وما لا يعرفه كثر، عن لوسي أنها بريطانية الأصل، ولدت في ولاية نيويورك الأمريكية حالها كحال “رامي” مصري الأصل وولد في ولاية لوس أنجلوس.

يبلغ رامي مالك من العمر 37 عامًا فهو من مواليد 12 مايو 1981، ويكبر حبيبته لوسي في العمر بحوالي 12 عامًا، حيث تبلغ من العمر 25 عامًا.

بدأت قصة الحب بين رامي مالك و لوسي بوينتون في كواليس فيلمهما Bohemian Rhapsody الذي جسد خلاله رامي دور نجم فريق Queen البريطاني فريدي ميركوري، أما لوسي فقدمت دور خطيبة “ميركوري” ماري اوستون.