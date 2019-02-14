متابعة بتجـــــــــــرد: حازت الممثلة البريطانية لوسي بوينتون، على شهرة واسعة في الوطن العربي خلال الفترة الأخيرة بعد إعلان علاقتها بحبيبها النجم المصري رامي مالك، الذي ترافقه في جميع الاحتفالات الفنية العالمية.
وما لا يعرفه كثر، عن لوسي أنها بريطانية الأصل، ولدت في ولاية نيويورك الأمريكية حالها كحال “رامي” مصري الأصل وولد في ولاية لوس أنجلوس.
يبلغ رامي مالك من العمر 37 عامًا فهو من مواليد 12 مايو 1981، ويكبر حبيبته لوسي في العمر بحوالي 12 عامًا، حيث تبلغ من العمر 25 عامًا.
بدأت قصة الحب بين رامي مالك و لوسي بوينتون في كواليس فيلمهما Bohemian Rhapsody الذي جسد خلاله رامي دور نجم فريق Queen البريطاني فريدي ميركوري، أما لوسي فقدمت دور خطيبة “ميركوري” ماري اوستون.
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات لا تعرفها عن حبيبة رامي مالك البريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.