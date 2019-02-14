هل خضعت كيم كارداشيان لعملية تجميل في أنفها؟

متابعة بتجـــــــــــــرد: كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن أنها لم تخضع لعملية تجميل في أنفها، رغم الأقاويل التي تتردد منذ دخولها عالم الشهرة عن أن أنفها تغير بشكل كبير.

وقالت كيم أن كثر يظنون أنها خضعت لعملية تجميل في الأنف، لافتةً إلى التشابه بينها وبين أبنائها.

وأشارت نجمة تلفزيون الواقع إلى أنها تعتمد على جمالها الطبيعي إلا أن مستحضرات التجميل تأثر بشكل ملحوظ على إطلالاتها.