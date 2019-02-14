طرح فيلم Happy Death Day بمناسبة عيد الحب

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت الشركة المنتجة لفيلم Happy Death Day الجزء الثاني من العمل وذلك بالتزامن مع حلول عيد الحب.

قصة فيلم Happy Death Day مقتبسة من نفس سيناريو فيلم Groundhog Day، وتدور حول طالبة جامعية تقع في حلقة مفرغة من إعادة يوم عيد مولدها مرارًا وتكرارًا، وعليها أن تواصل تكراره؛ حتى تتمكن من اكتشاف هوية من يحاول قتلها والسبب الذي يدفعه للقيام بذلك.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من جيسيكا روث، راتشيل ماثيوز، سوراج شارما، إسرائيل بروسارد، روبي مودين، تشارليز ايتكن وستيف زيسيز وغيرهم.