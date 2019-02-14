“نتفلكس” تعرض “أرض النفاق” لـ محمد هنيدي

متابعة بتجــــــــــــرد: تستعد شبكة “نتفلكس” قريبًا، لبدء عرض مسلسل “أرض النفاق” بطولة الممثل المصري محمد هنيدي.
مسلسل “أرض النفاق” مأخوذ عن رواية أدبية للأديب يوسف السباعي تحمل نفس الاسم وتم تحويلها من قبل لفيلم سينمائي تولى بطولته كل من فؤاد المهندس وسميحة أيوب وشويكار.
الجدير ذكره أن العمل يشارك في بطولته إلى جانب محمد هنيدي مجموعة من الممثلين ومنهم هنا شيحة وابراهيم عيسى وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج ماندو العدل.
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