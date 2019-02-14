جاستين بيبر يعاني من الاكتئاب.. هل ندم على زواجه من هايلي بولدوين؟

متابعة بتجــــــــــــــرد: كشفت مجلة “بيبول” الأمريكية أن النجم العالمي جاستين بيبر يعاني من اكتئاب شديد خلال هذه الفترة وعلى أثره يتلقى علاجًا نفسيًا مع أخصائيين في هذا المجال.
وأشارت “بيبول”، في تقرير لها، إلى أن مصدر مقرّب من بيبر أكد أن الأزمة النفسية التي يمرّ بها، لا علاقة لها بزواجه من عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين، خاصةً أنه يعيش معها بسعادة.
وأضاف المصدر أن بيبر يعاني من مشكلة نفسية عقلية ويخضع لعلاج نفسي مكثف يحسن من حالته ويزيد من طاقته الإيجابية.
الجدير ذكره أن سيلينا جوميز، حبيبة بيبر السابقة عانت منذ فترة من الاكتئاب وأصيبت بانهيار عصبي حاد دخلت على إثره إلى مركز للعلاج النفسي في شهر أكتوبر الماضي وتعافت بعد أشهر قليلة.
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