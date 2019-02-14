يسرا تعود إلى الغناء بعمل جديد.. تعرف إلى التفاصيل!

متابعة بتجــــــــــــرد: تستعد الفنانة المصرية القديرة يسرا لطرح أغنية جديدة بمشاركة أطفال من ذوي القدرات الخاصة.

وتعود يسرا بهذه الأغنية إلى الغناء من جديد بعد أن كان لها مشاركة استثنائية بأغنية “3 دقات” التي حققت نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي.

الأغنية بعنوان “إنت قدها” وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمه، ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع تميم، ومن المقرر أن تبصر النور قريبًا.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا كان مسلسل “لدينا أقوال أخرى” من تأليف أمين جمال وإخراج محمد علي.