فيفي عبده تروي حكايتها مع عمرو أديب

Feb 14, 2019
بعدما حقّق نجاحاً كبيراً من خلال برنامج “الحكاية… مع عمرو أديب” على “MBC مصر”، وفي ظل استمراره في تقديم أربع حلقات أسبوعيّة في مواعيدها الثابتة، ها هو عمرو أديب يضرب موعداً مع جمهور MBC1 أيضاً في حلقة أسبوعيّة واحدة، يروي فيها حكايات من نوع آخر، متطرّقاً إلى أخبار النجوم المشاهير ومشوارهم في الحياة الفنية والشخصيّة.
يستقبل أديب هذا الأسبوع، النجمة فيفي عبده التي تروي حكايتها مع فن الاستعراض، وكيف حقّقت نجوميتها على امتداد الوطن العربي، ومشوار تألّقها على المسرح وفي السينما والتلفزيون. كما تروي الكثير من المحطات في حياتها، في سهرة تتحدّث فيها عن مشوارها مع الرقص والتدريب وعن علاقتها بأحفادها، وكيف لم تنقطع عن العمل من دون أن تخلّ بالتزاماتها العائلية والأسرية.
الجدير ذكره أن برنامج “الحكاية… مع عمرو أديب”، يُقدّم فقرات وحكايات متعدّدة ومتنوّعة تهم مختلف أفراد الأسرة العربية.
يُعرض برنامج “الحكاية مع عمرو أديب” على “MBC1″، كل جمعة في تمام الساعة 08:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 11:00 ليلاً بتوقيت السعودية.
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