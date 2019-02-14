خاص- يورغو شلهوب لبصراحة: هذا رأيي بالمشاركة مع ماغي بو غصن

كشف الممثل يورغو شلهوب لموقع “الخليج 365” عن السبب وراء غيابه عن العرض الأول لفيلم “تايم اوت” كونه بطل الفيلم الى جانب النجمة ماغي بو غصن.

ولفت الى أنه كان مريضاً جداً ولم يتمكن حينها من حضور العرض الاول للفيلم.

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“يورغو” شدد أن مشاركته في الفيلم كانت رائعة وأحبها كثيراً وخاصة البطولة التي جمعته مع ماغي بو غصن، كما أحب التعامل مع المخرج رامي حنا وشركة ايغل فيلمز.

أشار “يورغو” لنا الى انه سيغيب عن شهر رمضان القادم ولكنه يدرس عرضاً درامياً حالياً. وتكتم عن باقي التفاصيل بإنتظار اكتمال الصورة.

نذكر ان فيلم “تايم اوت” يعرض في صالات السينما اللبنانية، السورية والاردنية، والامارتية وهو من بطولة ماغي بوغصن، يورغو شلهوب، وسام صباغ، اخراج رامي حنا، كتابة كلود صليبا وانتاج ايغل فيلمز.