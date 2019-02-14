أشرف ذكي يشارك المُريدين حفلة "التهامي" في مولد السيدة نفيسة

نشر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقاطع فيديو وصورًا خلال حضوره حفل الشيخ ياسين التهامي في الليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة.

وظهر الفنان أشرف زكى، بصحبة المخرج مجدى الهوارى، وعضو نقابة المهن التمثيلية عزوز عادل أمام مسجد السيدة نفيسة.

وشهدت الليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة إقبالاً كبيرًا من المُريدين، حيث أقام محبو آل البيت عددًا كبيرًا من الخيام لاستقبال الزوار، وإقامة حلقات الذكر والإنشاد. وأحي الليلة الختامية الشيخ محمود يس التهامى، وبدأ الشيخ يس التهامى منتصف الليل.

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