نجوم الطرب يتسابقون على إحياء حفلات "عيد الحب "

يعد عيد الحب مناسبة جيدة للاستماع إلي أجمل أغاني الحب الرومانسية , لذلك يتسابق المطربون على إحياء حفلات غنائية بمناسبة عيد الحب.

ويستعد الفنان محمد حماقي لإحياء حفل فني، بمناسبة "عيد الحب"، والمُقرر إقامته الخميس ، ويأتي ذلك تزامنًا مع تصدر ألبومه الجديد "كل يوم من ده" المركز الأول في مبيعات "فيرجين ميغا ستورز".

وسيشهد حفل حماقي في "الفلانتين داي"، داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة الجديدة، حضور عدد كبير من نجوم ومشاهير المجتمع، إضافة إلى جمهور حماقي من الدول العربية.

ويُشارك في الحفل، مايا دياب، وتتراوح الأسعار من 1500 و2500 جنيه مرورًا بـ3500 و5000 جنيه للفرد.

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و أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر، اليوم الأربعاء، أنه سيحيي احتفالات "عيد الحب" ضمن مهرجان الطنطورة، في المملكة العربية السعودية.

وجاء ذلك في فيديو للساهر نشره على حسابه على موقع "تويتر"، قال فيه إنه سيكون في "عيد الحب على مسرح المرايا في محافظة العلا السعودية" , و يستعد المطرب أحمد سعد لإحياء حفل غنائي في العراق يوم 14 من شهر فبراير/ شباط الجاري على هامش الاحتفالات بعيد الحب.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وغادر سعد القاهرة منذ ساعات قليلة متوجهًا للعراق استعدادًا للحفل , ويقدم سعد خلال، الحفل باقة من أغانيه التي تلاقي تفاعلًا كبيرًا من كل محبيه وعشاقه مثل "بتعاير، بحبك يا صاحبي، سألت نفسي كتير"، وغيرها من الأغاني.

و يحيي، الأربعاء ، الفنان علي الهلباوي حفلًا بمناسبة عيد الحب في ساقية الصاوي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء , ويقدم "الهلباوي"، خلال الحفل، مجموعة من أغانيه بمناسبة اﻻحتفالات بعيد الحب، كما يغني لمشاهير الغناء في مصر والوطن العربي، على رأسهم محمد قنديل، وصباح فخري.

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واختار الفنان اللبنانى راغب علامة الأردن، لمشاركة جمهوره احتفالات عيد الحب، ومن المقرر أن يقدم «علامة» باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، وفي الأردن أيضًا يحتفل الفنان اللبناني وائل كفوري مع جمهوره بعيد الحب.

ويشارك الفنان التونسي صابر الرباعي فى احتفالات عيد الحب بثلاثة حفلات، الأول 14 فبراير/ شباط ، فى ولاية لوس أنجلوس الأميركية، يليه حفلان في كندا، 15 فبراير/ شباط في مونتريال، وفي اليوم التالي 16 فبراير / شباط فى تورونتو.

ويقدم محمد منير في اليوم التالي لعيد الحب 15 فبراير/ شباط، حفلًا غنائيًا فى القرية العالمية بمدينة دبى، يقدم خلاله مجموعة من أهم أغانى ألبومه الجديد «وطن»، الذى لم يطرحه حتى الآن بشكل رسمى، ولكن يطرح بين الوقت والآخر احدى أغانيه، كما تحيى المطربة اللبنانية كارول سماحة، حفلا غنائيا كبيرا فى مصر بمدينة الأقصر، وتحيى الفنانة اللبنانية هبة طوخى حفلا بالقاهرة فى نفس اليوم على أحد مسارح منطقة التجمع الخامس.

وفى 15 فبراير أيضا، يحيى الموسيقار الفرنسى العالمى ريتشارد كلايدرمان حفلا فى مصر، وهو الموسيقار الذى سجل أكثر من ألف لحن، باعت أكثر من 70 مليون أسطوانة فى قرابة 35 دولة على مستوى العالم.

وأعلنت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، مشاركتها فى احتفالات عيد الحب بـ 5 حفلات في القاهرة والاسكندرية تحت عنوان «مهرجان عيد الحب» الحفل الأول على المسرح الكبير بدار الأوبرا فى القاهرة، والذي وافق يوم 12 فبراير/ شباط الماضي، واحي الحفل الفنان مدحت صالح بمشاركة الموسيقار وعازف البيانو الشهير عمرو سليم وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، وقدم «صالح» فاصلًا لكوكبة من أعماله الخاصة إلى جانب عدد من مؤلفات الموسيقى العربية التى اشتهر بتقديمها وسبقه فاصل غنائي لكل من نهاد فتحى ورحاب مطاوع، وعلى المسرح الكبير أيضا، تغنى ريهام عبدالحكيم مساء اليوم الاربعاء 13 فبراير/ شباط ، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى، وتقدم نخبة من أعمالها الخاصة بالاضافة إلى مختارات من أشهر أعمال الطرب العربى ويسبقها فاصل لكل من أحمد عفت، رضوى سعيد وعازف الجيتار وحيد ممدوح، أما مساء الخميس 14 فبراير / شباط ، فيشدو على المسرح الكبير أمير الغناء العربي هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو ابراهيم الموجي بباقة من اعماله الرومانسية الشهيرة وذلك بعد فاصل لكل من وليد حيدر وايمان عبدالغنى.

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