"لايف ستايل" يرصد أحدث أعمال الفنانين والنجوم احتفالًا بعيد الحب

نحتفل الخميس بعيد الحب الذي يوافق 14 من شهر فبراير/ شباط من كل عام، وفي هذا الموعد من كل عام يتسابق العديد من المطربين على طرح بعض الأغاني احتفالًا بهذا العيد ، وفي هذا العام طرح الفنان صابر الرباعي أغنية جديدة تحمل اسم «أين أذهب» للاحتفال بعيد الحب، وهي من كلمات نزار قباني، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع يحيى الموجي، ومن إخراج وليد ناصيف، وتم تصوير الفيديو كليب لمدة ثلاثة أيام في بيروت تحت إشراف خالد أبو منذر.

وأعرب الرباعي عن سعادته بالمشاركة فى احتفالات عيد الحب بأغنية من بصمات الشاعر نزار قباني، والموسيقار طلال، مؤكدًا أنه يسعى إلى تقديم تجارب فنية مختلفة، ومصورة بشكل جديد أيضًا، وأشار إلى أنه لا يسير على الخطوط التي يمشي عليها أصدقاؤه في المهنة، وتمنَّى أن ينال العمل إعجاب الجمهور

ويطرح المطرب هاني شاكر، أغنية منفردة بعنوان "بعمل نسيت"، وهي من كلمات عماد عبيد، وألحان حسام الدين مصطفى، وتوزيع شريف حمدان , وتشارك المطربة الأردنية ديانا كرزون، في سباق أغاني عيد الحب بأغنية منفردة بعنوان "حب تقليدي"، وتحديدًا بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، حيث تعمل حاليًا على الانتهاء من اللمسات الأخيرة للأغنية.

وانتهت المطربة زيزي عادل من تسجيل أغنيتها الجديدة «الرجالة» خلال الساعات الماضية، استعدادًا لطرحها الأسبوع المقبل في احتفالات في عيد الحب , وأغنية «الرجالة» من كلمات نادر صالح، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع أكرم عادل، وميكس ماستر ماهر صلاح , وطرحت الفنانة نانسى عجرم، أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تزامنا مع الاحتفال بأعياد الحب بعنوان "الحب زي الوتر" وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"

"الحب زي الوتر"، من كلمات محمد الرفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد إبراهيم .

وتطلق المطربة العراقية شذى حسون، أغنية جديدة لم تستقر على اسمها، بمناسبة الاحتفال بعيد الحب، حيث تعمل على الانتهاء من التفاصيل النهائية للأغنية، والتي قام بتوزيعها حسام كامل، وهي من إخراج علاء الأنصاري.

ويحتفل عدد من المطربين اللبنانيين بعيد الحب، من خلال طرح أغنيات باللهجة المصرية، منهم: فضل شاكر، بعيد الحب مع الجمهور بطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية، بعنوان "حبيتك"، وهي كلمات محمد رفاعي، وألحان وتوزيع علي أباظة.

Advertisements

وتستعد نوال الزغبى، لإطلاق أغنية باللهجة المصرية بعنوان "صبح" خلال الأيام المقبلة، حيث طرحت برومو الأغنية، التي تعد ثاني أغاني ألبوهما الجديد بعد أغنية "الجمال له ناسه".

و يستعد المطرب محمد عدوية، لطرح أغنية "سينغل" جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، تزامنًا مع احتفالات عيد الحب، حيث انتهى من تسجيلها أخيرًا وهى من كلمات محمد سرحان وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد.

ويستعد المطرب نور الشناوي، لطرح أحدث أغانيه "سابق زمانه"، والمقرر طرحها الخميس بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، وهي أغنية رومانسية , ويتعاون الشناوي في الأغنية مع الملحن محمد رحيم، وهي من كلمات باسم عادل وتوزيع "مينو".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- صابر الرباعي ينعي صديقه الإعلامي منجي عز الدين عبر "إنستغرام"

- صابر الرباعي يواجه الانتقادات من الشعب التونسي بسبب أغنيته الجديدة