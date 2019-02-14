شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يحيى حفلا موسيقياً بصحبة فرقته مارس المقبل فى 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي الموسيقار العالمى عمر خيرت ، حفلا موسيقياً يوم 1 مارس المقبل، داخل إحدى المولات التجارية بمنطقة 6 أكتوبر، وذلك بمصاحبة فرقته الموسيقية، وقدم خيرت حفلا ناجحاً يوم الجمعة الماضية بدار القوات الجوية، وقدم العديد من موسيقاه وسط حضور الشخصيات العامة والفنانين والجمهور.

ومن المقرر أن يقدم "خيرت" مجموعة من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة منها "ليلة القبض علي فاطمة" و"خلي بالك من عقلك" و"عارفة" و"العرافة" و"العطور الساحرة" و"ضمير أبلة حكمت" و"عم أحمد" و"الخواجة عبدالقادر" و"البخيل وأنا" و"100 سنة سينما" و"أطل وجه القمر" و"هويد الليل" و"جيران الهنا" و"عفوًا أيها القانون" و"مافيا" و"فيها حاجة حلوة".

وكان عمر خيرت قد أحيا حفلا موسيقيا على مسرح المرايا بمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة.