في الفالنتاين.. 8 مخرجين جسدوا قصص الحب في أفلامهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

مثلما هناك تصنيف للممثلين، الذين يميل بعضهم للون الكوميدي فيما يفضل آخرون الأكشن والإثارة، كذلك المخرجون وإن كانوا يمتلكون تاريخًا متنوعًا، فإن بعضهم يفضل لونًا بعينه في الفن الذي يقدمه.

في عيد الحب، نرصد لكم بعض المخرجين الذين قدموا العديد من الأفلام الرومانسية في السينما المصرية.