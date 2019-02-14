محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:
مثلما هناك تصنيف للممثلين، الذين يميل بعضهم للون الكوميدي فيما يفضل آخرون الأكشن والإثارة، كذلك المخرجون وإن كانوا يمتلكون تاريخًا متنوعًا، فإن بعضهم يفضل لونًا بعينه في الفن الذي يقدمه.
في عيد الحب، نرصد لكم بعض المخرجين الذين قدموا العديد من الأفلام الرومانسية في السينما المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر في الفالنتاين.. 8 مخرجين جسدوا قصص الحب في أفلامهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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