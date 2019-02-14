غادة عبد الرازق تستعد إلى تحضير عمل درامي قوي خلال الفترة المقبلة

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق أنها سعيدة بالأعمال التي قدمتها، موضحة أنها تستعد خلال الفترة القبلة، إلى تحضير عمل درامي كبير سيكون جاهزًا العام المقبل، موضحة أنه لقلة الوقت كان عليها التأني في الاختيار.

وأشارت غادة في حديث إلى موقع "لايف ستايل" إلى أنها تقدر الجمهور ودائما وأبدا في بالها وتقدم له كل ما يعجبه مشيرة إلى أنها سعيدة بما حققته العام الماضي سواء في السينما أو التليفزيون.

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وقالت عبد الرازق عن التكريمات التي حصلت عليها في نهاية العام الماضي، "إنها سعيدة بكل التكريمات لأنها جاءت على أعمالها في عام 2018، سواء في السينما أو التليفزيون".

وأوضحت أنها حصلت على جوائز عدة عن مسلسل "ضد مجهول"، وحصلت أيضا على جوائز عدة عن فيلم حرب كرموز، موضحة أنها دائما تختار ما يناسبها من أعمال.

أسرتها ووقت الإجازة

وأكدت الفنانة غادة أن أسرتها الصغيرة "إبنتها وأحفادها" أفضل شئ لها في الدنيا وهم عائلتها بالفعل، وأنها تهتم بهم في كل صغيرة وكبيرة.

وقالت بشأن قضاء الإجازة ووقت فراغها "إنها تستمتع بقضاء وقت إجازتها مع خديجة وجويرية ودائما ما تحب السفر معهم واللعب معهم وشراء ملابسها معهم فهما عائلتها الصغيرة التي تعشقهما كثيرة، وأنهما يأتيان إليها وبخاصة خديجة وتوقظها كل صباح".

وأضافت أنها لا تستطيع أن تحيا يوما بدون عائلتها الصغيرة، موضحة أنها سافرت معهما العديد من الدول الأوربية منها أسبانيا ودائما ما تحاول أن تعطيهم الدفء والحنان مع والدتهما.

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أحمد مالك النجوم الشباب

وكشفت غادة عن رؤيتها للنجوم الشباب وبخاصة الذين قدمتهم في أعمالها، حيث قالت "إنها سعيدة كثيرًا بالشباب الجديد"، موضحة أنها سعيدة كثيرا بنجاح أحمد مالك

وأكدت أت مالك ممثل موهوب ويتعلم سريعًا وأعجبها أعماله، متوقعة له النجاح الكبير خلال الأعوام المقبلة، فيما أشارت إلى أنها دائما عندما تتعامل مع الشباب تختار أصحاب المواهب القوية في الأداء ومالك كان من ضمن هؤلاء.

الشائعات

واختتمت غادة حدثها بكشف موقفها من الشائعات التي تلاحقها دائما، وقالت أنها دائما ترد على الشائعات بالعمل، حيث إن الشائعات لا تشغلها ولكن العمل الجيد وكسب حب الناس هو ما يشغلها، وأنها تحب دائما أن تتواصل مع جمهورها بشكل كثير، بخاصة عندما تنتهي من تصوير أعمالها.

وأكدت عبد الرازق أنها تلبي رغبه الجمهور في التصوير معها عندما تقابلهم في الأماكن العامه، مشيرة إلى أنها دائما تتفاعل مع جمهورها أيضا، من خلال المواقع الألكترونية ودائما جمهورها يسأل عنها وهي تحبه كثيرا؛ لأنه القوة الدافعة لها في تحقيق النجاح.

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