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أحمد عز يكشف دور نور الشريف في مشواره

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القاهرة - محمد عمار

أكّد الفنان أحمد عز أنه تعلم الكثير من الفنان الراحل نور الشريف أثناء تعامله معه في فيلم "مسجون ترانزيت" , حيث تعلم منه التواضع والمحافظة على مواعيد العمل وتنظيمه لفنه , مشيرًا أنه كان دائمًا ينصحه بعمل مجموعة من الأفلام الجيدة حتى يتذكره الجمهور طوال الوقت .

وأوضح أن التعامل مع النجوم الكبار له متعة مميزة , بخاصة أنه كان محظوظًا في العمل مع كبار النجوم منهم يسرا وخالد زكي وحسن حسني ومحمود حميده , موضحًا أنه يقوم حاليًا بتصوير "أولاد رزق" الذي سيكون مفاجأة للمشاهدين , وأضاف أنه دائمًا ينظر للجديد وفيلم "أولاد رزق 2" من الأفلام التي ستقدم أحداثًا مختلفة عن الجزء الأول .

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