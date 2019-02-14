ليلى علوي مع صالح الرشد في “the plane”

كتب امير فتحي في الخميس 14 فبراير 2019 08:32 صباحاً -
نشرت الفنانة المصرية ليلى علوي عبر حسابها على انستغرام، صورة تجمعها بالإعلامي الكويتي صالح الراشد مقدم برنامج “The Plane” الذي يعرض على شاشة atv
وعلقت ليلى على الصورة:”انتظروني في أول لقاء من الكويت مع الإعلامي كابتن صالح الراشد ببرنامج the plane يوم الجمعه القادم 15 فبراير 2019 الساعه 10 مساءً بتوقيت الكويت والسعودية”.
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F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">الكويت مع الاعلامي كابتن #صالح_الراشد @solo_alrashed عبر قناة @atvkw ببرنامج #the_plane يوم الجمعه القادم 15 فبراير 2019 الساعه 10 مساءً بتوقيت الكويت والسعودية وترقبوا البرومو قريباً #ليلى_علوي تصوير @photogatekw
A post shared by LailaElouiOfficial (@lailaelouiofficial) on Feb 13, 2019 at 7:13am PST
يُذكر أن الفنانة ليلى علوي انتهت من تصوير دورها في فيلم ” التاريخ السري لكوثر” من تأليف وإخراج محمد أمين.
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