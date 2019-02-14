شكرا لقرائتكم خبر عن حياة الأمير هارى وميجان ماركل فى فيلم جديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Lifetime لإنتاج الأفلام السينمائية الأجنبية وهى الشركة المنتجة لفيلم Harry & Meghan, A Royal Romance بأنه سيكون هناك جزء آخر من الفيلم الذى يحكى قصة حياة الأمير البريطانى هارى وزوجته ميجان ماركل، والمقرر طرحه فى ربيع 2019.



الأمير هارى والدوقة ميجان ماركل

حكى الجزء الأول من الفيلم عن علاقة الحب التى نشأت بين الثنائى ومن بعدها مرحلة الخطوبة وانتهت قبل الزواج الملكى، أما عن الجزء الثانى والذى أطلق عليه اسم Harry & Meghan: Becoming Royal فسيبدأ منذ حفل الزفاف الملكى، ويجسد حياة الثنائى الملكية وأسرار لأول مرة على شاشات العرض السينمائية بالإضافة إلى وجود الطفل الذى ينتظره العالم كله كى يراه وهو ابنهما الذى فى طريقه إلى العالم.

الفيلم من تأليف Scarlett Lacey ومن إخراج Menhaj Huda ومن إنتاج Merideth Finn و Michele Weis ولم يتم الإعلان عن فريق عمل التمثيل للجزء الثانى من فيلم الاير هارى وميجان ماركل.



الجزء الأول



بوستر فيلم هارى وميجان