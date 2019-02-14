شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "حلم بعيد" 23 فبراير فى الإسكندرية بحضور مخرجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض فيلم "حلم بعيد" بسينما زاوية الإسكندرية، 23 فبراير المقبل، ويتبع العرض لقاء مع مخرج الفيلم مروان عمارة.

أحداث الفيلم تدور فى مدينة شرم الشيخ رمز الحرية والكسب السريع التى يحلم بها الشباب المصرى، ويرصد مجموعة من العمال المصريين صغيرى السنّ الذين يعملوّن فى أحد الفنادق السياحية الفاخرة؛ حيث الصدام بين وقوالب الثقافتين الغربية والشرقية، وهناك تعيش تلك الفئة من الشباب حياةً أشبه بالحلم.

شارك "حلم بعيد" فى مهرجان كارلوفى فارى السينمائى الدولى بالتشيك، ومهرجان الجونة السينمائى، مهرجان لندن السينمائى التابع لـمعهد السينما البريطانى، ومهرجان شيكاغو السينمائى الدولى، ومهرجان برغن السينمائى الدولى بالنرويج.

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