شكرا لقرائتكم خبر عن فى شهر .. فيلم The Upside يقترب من الـ 100 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم The Upside إيرادات وصلت إلى 96 مليون دولار أمريكى منذ طرحه يوم 11 يناير الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 87 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و9 ملايين دولار حول العالم.
الفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول العلاقة التى تجمع بين رجل غنى مشلول وبين عاطل لديه سجل جنائى، ولكن الغنى يعينه لمساعدته.
الفيلم بطولة نيكول كيدمان، بريان كرانستون، كيفن هارت، جوليانا مارجوليس، جدولشيفته فرحانى، امارة كاران، تأليف بول فيج، جون هارتمير، وإخراج نيل برجر.
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