شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سيارا تطلق كليب جديد يحمل اسم " Greatest Love " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة العالمية سيارا لطرح ألبومها الجديد ، ولكنها لم تكشف عن موعد طرحها بالتحديد على الرغم من أن النجمة الشهيرة أطلقت مؤخرا عددا من الأغنيات السينجل من الألبوم الجديد، الذي ينتظر طرحه عدد كبير من محبيها وعشاقها من شتى أنحاء العالم ، ذلك حسب موقع " thefader " .

وقد أطلقت سيارا أمس كليب جديد يحمل اسم " Greatest Love " عبر قناتها الخاصة علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " ، فاقتربت نسبة مشاهدة الكليب حتى الآن إلى 700 ألف مشاهدة خلال يوم واحد فقط .

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