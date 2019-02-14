السلطانة هويام في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي، الشهيرة في الوطن العربي بـ"السلطانة هويام"، صورًا من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".

ظهرت "هويام" في الصور بإطلالة جذابة وأنيقة، وارتدت ملابس شتوية باللون الأصفر. ونالت الصور إعجاب متابعيها.

يذكر أن الفنانة مريم أوزرلي تلقت عرضًا للمشاركة في فيلم "لص بغداد" كضيفة شرف مع الفنان محمد عادل إمام، لكنها اعتذرت عن الفيلم.