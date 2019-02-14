نيللي مقدسي بـ"لوك جديد" في أحدث صورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
شاركت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي جمهورها عبر "إنستجرام"، صورًا لها من جلسة تصوير جديدة.
نشرت مقدسي الصور، التي ظهرت فيها بإطلالة جذابة، على طريقة "سليفي"، وهي تقود سيارتها، مرتدية نظارة شمس. ونالت الصور إعجاب الجمهور.
وعلقت على الصور: "الفرص مثل شروق الشمس، إذا انتظرت طويلاً، فإنك تفتقدها".
يذكر أن آخر أعمال نيللي مقدسي أغنية "هلا هلا" من كلمات باسل ضاهر.
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