شاهد… احمد العرفج: “المرأة السعودية تشتري هدية لنفسها في عيد الحب لأنها لا تثق في ذوق زوجها”

كتب امير فتحي في الخميس 14 فبراير 2019 05:28 صباحاً -

أهدى الاعلامي أحمد العرفج وردة حمراء للسعوديين بمناسبة يوم الحب، حيث قال إن غدًا يوم الحب وفيه يتحسس الكثير من الأفراد هذا اليوم، موضحًا أننا لا نتشبه بالغرب فهناك عيد للأم والعمال والمعلم.

وأضاف العرفج- لبرنامج «يا هلا بالعرفج»، المذاع على فضائية «روتانا خليجية»، الذي يقدمه الإعلامي مفرح الشقيقي- أن بعض الناس لا يعرفون قصة الفالنتين فهي حكاية من قديم الزمان.

وتابع: “كان هناك حاكم لديه جيش كبير ويعتقد أن زواج الرجل من المرأة يفسد قوته في القتال لذلك منع الجنود من الزواج”.

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وواصل: “كان هناك قسيس يزوج الناس سرًا اسمه فالنتين وعندما اكتشف الحاكم أمره وعرف أنه يزوج الناس سرًا قتله، وبعدها احتفل الناس بتلك المناسبة”.

واستكمل: “في بعض البلدان يعتبرونه يوم الصديق، وفي الأرجنتين يرون أن يومًا واحدًا لا يكفي فيحتفلون لأسبوع، أما اليابان فتقوم الفتاة بصناعة هدية بيديها لحبيبها وبعد شهر يعود بها ومعه شيكولاتة بيضاء”.

واختتم العرفج حديثه: “الأغرب أنه في السعودية وبعض دول الخليج، نجد المرأة بنفسها تذهب لشراء هدية لها، وتأخذ قيمتها من زوجها لأنها لا تثق بذوقه”.