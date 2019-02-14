كتب امير فتحي في الخميس 14 فبراير 2019 05:28 صباحاً -

نشر مبارك الهاجري زوج المطربة أحلام تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث يوجه رسالة إلى زوجته وذلك بمناسبة عيد ميلادها. وقال مبارك: “‫حبيبتي الغاليه أم فاهد كل عام وانتي حبيبتي وكل عام وانتي بصحه وسلامه ونجاح .. ⁧‫أحبك أم فاهد الغالية‬⁩‬”. وكانت أحلام قد نشرت عبر إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة علقت عليها: “احتفل اليوم مع جمهوري بيوم ميلادي الـ ٢٤ سنه كل عام وانتم حبايبي كل عام وانتوا معاي كل عام وانتوا بالف خير ودعمي واستمراريتي بعد الله تعالى وشكراً على محبتكم واللي يحب يوحد هالصوره اللي وصلتني من واحد من جمهوري يحطها على بروفايله وشاركوني”. Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر زوج أحلام يوجه لها رسالة حب فى عيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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