غادة عبد الرازق تنفي طلاق ابنتها بصورةٍ عائلية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: حرصت الممثلة المصرية الفنانة غادة عبد الرازق على نفي خبر طلاق ابنتها روتانا بطريقةٍ غير مباشرة عبر حسابها على "إنستغرام". حيث كتبت معلقة على الصورة عائلة ابنتها_ التي تعيش مع زوجها بين مصر والامارات بحكم طبيعة عمله: "حبايب قلبى ربنا يخليكم لبعض ويبعد عنكم كلام الناس الحقودة الى ماورهمش غير الأقاويل الكاذبة والإشاعات بحبكم جداااااا"، في إشارة واضحةلعدم صحة خبر الطلاق الذي انتشر على نطاقٍ واسع في الصحافة المصرية.

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