ديانا حداد تطرح جديدها من جلساتها الغنائية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: بدأت الفنانة ديانا حداد بطرح مجموعة أعمال غنائية من حفلاتها ومشاركاتها الغنائية، قامت بتسجيلها على شكل جلسة غنائية، وأطلقت منها أغنية قديمة باللون الإماراتي، كتبها ولحنها سعيد الدوبي، بعنوان "عشيري". وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع "YouTube" وجميع الإذاعات الخليجية والعربية الى جانب المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتنوعة.

وكانت "حداد" قد أطلقت من أغنيات "جلسة خليجية 2019" أيضاً أغنية "فديت عيونك وطاريك" وهي من كلمات الشاعر علي الخوار وألحان الفنان وليد الشامي. وستقوم خلال الفترة المقبلة بطرح باقي الأغنيات حسب برنامجها تباعاً، الى جانب مجموعة من الأغنيات المنفردة الجديدة التي باتت في مراحلها الأخيرة من الإعداد والمكس والماسترنغ، وبالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات التي بدأت بتجهيز خطط المرحلة المقبلة من نشاطاتها وحفلاتها الغنائية المتنوعة.