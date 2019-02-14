شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يحضر الليلة الختامية بمولد السيدة نفيسة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أشرف ذكى، نقيب المهن التمثيلية ، فيديو وصورا خلال حضوره حفل الشيخ ياسين التهامى فى الليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة. وظهر الفنان أشرف زكى، بصحبة المخرج مجدى الهوارى، وعضو نقابة المهن التمثيلية عزوز عادل أمام مسجد السيدة نفيسة.

الفنان أشرف زكى والمخرج مجدى الهوارى وشهدت الليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة إقبالاً كبيرا من المريدين، حيث اقام محبو أل البيت عدد كبير من الخيام لاستقبال الزوار، وإقامة حلقات الذكر والإنشاد ويحيى الليلة الختامية الشيخ محمود يس التهامى، ومن المقرر أن يبدأ الشيخ يس التهامى منتصف الليل. Advertisements

أشرف ذكى يحضر حفل الشيخ ياسين التهامى

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