الشركة المنتجة لفيلم "رأس السنة" تكشف عن أول بوستراته

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
كشف شركة "ماد سوليوشن" عن أول بوسترات فيلمها الجديد "رأس السنة"، عبر صفحتها على موقع "إنستجرام".
ظهرت الفنانة إنجي المقدم على البوستر الدعائي للفيلم، وعلقت الشركة المنتجة على الصورة: "فيلم رأس السنة قريبًا".
الفيلم من تأليف وإنتاج محمد حفظي، وإخراج محمد صقر في أول أعماله الإخراجية، وهو من بطولة إياد نصار، هدي المفتي، شيرين رضا، وبسمة.
الفيلم تدور أحداثه عن طبقة معينة في "رأس السنة"، إذ يتعرض أبطاله لمواقف معينة خلال اليوم.
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