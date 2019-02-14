32 فيلما في المسابقة الرسمية لمهرجان أسوان لأفلام المرأة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إدارة مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة مشاركة 32 فيلما تتنافس على جوائز مسابقتي الفيلم الطويل والقصير ضمن فعاليات دورتها الـ3 التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 26 فبراير/شباط الجاري.





ويخوض السباق على جائزة مسابقة الأفلام الطويلة فيلم "عشر أيام قبل الزفة" من إخراج عمرو جمال (اليمن)، و"بمشي وبعد" إخراج سينثيا شقير، و"إطار فارغ" إخراج سناء عكرود (لبنان)، و"فتيات اللعبة" إخراج وسيناريو وتصوير ألينا سكرزيزيوسكا (فرنسي- ألماني).





ومن الصين يعرض فيلم "الفتيات دوماً سعيدات" إخراج وسيناريو يانج مينج مينج، بينما تشارك اليونان بفيلم "كتاب مقدس" إخراج ماريا لافي، وفيلم "أفق" وهو إنتاج جورجي سويدي وإخراج تيناتين كاجريشفيلي، كما يشارك الفيلم السيرلانكي "أرض" إخراج وسيناريو فيساكيسا تشاندرسيكرام.

ويشارك المخرج لازلو نيميس بفيلم "غروب الشمس" إنتاج مجري- فرنسي، كما يعرض للمخرج كريستي جارلاند فيلم "ما تريده ولاء" وهو إنتاج كندي- دنماركي- فلسطيني، وفيلم "قبل أن يعود أبي" وهو إنتاج جورجي- فرنسي- ألماني، من إخراج ماري جولبياني.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة تشارك إسبانيا بفيلم "ضربة بالضاد" وهو سيناريو وإخراج ماريا ألفاريز، كما يعرض لدولة الإمارات العربية المتحدة فيلم "تواريخ" سيناريو وإخراج هاجر عبدالباري، ومن مصر يعرض فيلم "شفة" سيناريو وإخراج أمنية عكاشة، وفيلم "نوال" سيناريو وإخراج إبراهيم غريب، كما تشارك الدنمارك بفيلم التحريك "باخوس" سيناريو وإخراج ريكي بلانيتا، وفيلم "الصياد" إخراج وسيناريو سارة أونبرق، وفيلم "مدينة الذكريات" إخراج وسيناريو سيجن تافيتان.

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ويشارك المغرب في المسابقة القصيرة بفيلم "حياة أميرة" إخراج فيصل حلمي، وتشارك فرنسا بفيلم "لا تسأل عن طريقك" إخراج وسيناريو ديبورا حسون، وفيلم "ثرموستات 6"، وفيلم "جاكي" سيناريو وإخراج كورالي بروشي.





ومن إنجلترا يعرض فيلم "نوايا حسنة" إخراج آنا مانتزاريس، كما تشارك اليونان بـ3 أفلام قصيرة وهي "الغابة" سيناريو وإخراج ليا تسالتا، وفيلم "فورفورو" سيناريو وإخراج كارينا لوغوتيس، وفيلم "هيكتور مارلوت"، سيناريو وإخراج جاكلين لينتسو.

أيضا تشارك لبنان في المسابقة بفيلم "قهوة مُرّة" سيناريو وإخراج جلوريا طوق، كما يعرض من إسبانيا فيلم "تسعة وعشرة: تجسيد مأساة شخصية" سيناريو وإخراج مارتا إم ماتا.

ويخوض المنافسة على جوائز المسابقة فيلم "السمكة الصغيرة والتمساح" وهو إنتاج ألمانيا وجمهورية الكونغو، إخراج ستيفاني بلاتن، وفيلم "تيمي" وهو إنتاج بلغاري- ألماني- بلجيكي من إخراج وسيناريو ليوبو يونشيف، وفيلم "الدور" وهو إنتاج إيطالي من إخراج فرنوش صمدي.



