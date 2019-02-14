شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة بنكهة عراقية.. كاظم وإلهام المدفعى يحييان حفلا بالسعودية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ليلة بنكهة حضارة العراق، يحيى كلا من الفنانان كاظم الساهر و إلهام المدفعى حفلا فنيا، فى مدينة العلا بالسعودية، يوم الجمعة الجارى 15 فبراير، على مسرح المرايا ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة.

وقال حساب مهرجان شتاء طنطورة: "الموسيقار العراقى الكبير إلهام المدفعى، والقيصر كاظم الساهر، على موعد مع إحياء ليلة أصيلة بنكهة حضارة العراق في العلا ، على مسرح مرايا، يوم الجمعة ١٥ فبراير، ضمن فعاليات شتاء طنطورة".

يذكر أن آخر حفلات الفنان كاظم الساهر، فى العاصمة الفرنسية باريس، حيث رقص خلالها القيصر الدبكة برفقة مجموعة من جمهوره، والتى حققت نجاحا كبيرا، وشهدت حضور كثيف.



كاظم الساهر



إلهام المدفعى

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