شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: مش حنقدر نمنع الإسفاف مرة واحدة والبركة فى الجمهور "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان هانى شاكر، أن بصدد طرح أغنية رومانسية جديدة بعنوان "شبهك أوى" فى بداية شهر مارس المقبل، متمنيا أن يحيى حفلا غنائيا فى لبنان الصيف المقبل.

وأوضح شاكر، خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "أنا كفنان ونقيبا للموسيقيين عندى دور فى مواجهة أغانى الإسفاف، لكن مش هنقدر نمنع ده مرة واحدة، لكن البركة فى الجمهور الذى يتجاهل سماع هؤلاء".

وتابع شاكر: "للفنانين أيضا دور هام فى مواجة الإسفاف، عن طريق إنتاج مرضى على الساحة الفنية وعدم تركها للأغانى المعمولة من منازلهم بكلامهم الغريب، وهذا لا يعنى أن كل الأغانى الشعبية وأغانى المهرجانات سيئة".

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وكشف شاكر، أنه يحب الإسماعيلية وفريق الدراويش، متمنيا الفوز للزمالك فى مباراة اليوم أمام نصر حسين داى الجزائرى فى الكونفدرالية، معربا عن حزنه لهزيمة الأهلى أمس أمام سيمبا فى دورى أبطال إفريقيا، مشيدا بأداء فرق الدورى هذا العام وخصوصا نادى بيراميدز الذى وصفه بالحصان الأسود.

وأعرب أمير الغناء العربى، عن سعادته بجمهوره، قائلا: "حب الناس نعمة كبيرة من عند ربنا، ولولا دعواتهم ودعمها مكنتش قدرت أكمل طوال هذه الفترة على الساحة الفنية"