محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان الكبير نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي بموقع " تويتر" تغريدة يعلق بها علىة تعادل الزمالك مع نصر حسين داي في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.
وكتب الحلفاوي:"إيه اللي حصل للأندية المصرية، الزمالك يكسب فرقة 7 هنا ويتغلب منها هناك، الأهلي يكسب فرقة 5 في شوط واحد هنا ويتغلب منها هناك. والزمالك يستقبل 4 أهداف في كينيا.. ودلوقت وصلت إننا حتى على أرضنا ماكسبناش، لكن جامدين أوي واحنا بنتشطر على بعض".
يُذكر ان الزمالك تعادل في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية بهدف لكل منهما تقدم للزمالك خالد بو طيب في الدقيقة 14 وتعادل فوزي يايا في الدقيقة 90.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعادل الزمالك.. نبيل الحلفاوي: ايه اللي حصلنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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