هكذا احتفلت ميرهان حسين بالخروج من السجن (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة ميرهان حسين عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام مجموعة صور لها رفقة أسرتها وهي تحتفل بخروجها من السجن.

وعلقت ميرهان حسين التي ظهرت في الصور مرتدية تاج على رأسها: "وما المحبة إلا السند في أوقات الشدة، شكرًا من قلبي لكل اللي سألوا عليه وتعبوا نفسهم أوي عشان يتطمنوا عليه ويطمنوني.. حبكم غمرني وطمنني، شكرا أهلي شكرا صحابي شكرا جيراني شكرا جمهوري حبايبي".

يُذكر أن الفنانة ميرهان حسين خرجت -مساء أمس الأربعاء- من السجن بعد قضاء 14 يوم عقوبة في القضية المعروفة بقضية "كمين الهرم".