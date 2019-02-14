براد بيت يحتفل مع زوجته الأولى بعيد ميلادها.. وأنجلينا جولي تتجاهل الحدث بالتسوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

احتفلت، الفنانة العالمية جينفر أنيستون، يوم 11 فبراير الماضي، بعيد ميلادها الخمسين.

جينفر المولودة عام 1969 هي ابنة الممثل اليوناني الأمريكي جون أنيستون والممثلة الأمريكية نانسي داو.

اكتسبت جينيفر شهرة عالمية عقب لعبها لدور "رايتشل" في المسلسل التلفزيوني الشهير "فريندز" الذي عُرض من 1994 إلى 2004، وحصلت جينفر بفضل هذا الدور على جائزة الإيمي برايم تايم كما نالت جائزة الجولدن غلوب وجائزة نقابة ممثلي الشاشة. وتُعتبر أنستون اليوم واحدة من أعظم الشخصيات النسائية في التلفزيون الأمريكي.

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ارتبطت جنيفر أنستون بالفنان براد بيت من عام 2000 حتى عام 2005، الذي تركها ليتزوج من أنجلينا جولى بداية من عام 2014 حتى 2016، في القصة الشهيرة التي كانت حديث الصحافة لأشهر قبل أن ينفصل براد بيت عن أنجلينا جولي نفسها متهمة إياه بالخيانة.

واحتفلت جنيفر أنيستون -الحاصلة على لقب أكثر السيدات إثارة ومرحاً من خلال استفتاء مجلة "صحة الرجال"- بعيد ميلادها والذي حضره براد بيت متخفياً، وكان حضوره الحفل بمثابة خبر الموسم في وسائل الإعلام الأمريكية التي طلبت منه التعليق على الأمر وهل يعتبر هذا بمثابة عودتهم مرة أخرى، إلا أنه لم يعلق على الأمر.

وحرصت وسائل الإعلام على استطلاع رأي الأمريكية أنجلينا جولي زوجة براد بيت السابقة، التي لم تتحدث أنجلينا بشكل مباشر ولكنها ظهرت مع ابنتها "فيفيان"، التى تبلغ من العمر 10 سنوات، وهي تتسوق في لوس أنجلوس، وظهرت مبتسمة فى الصور التى نشرتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وكانت ترتدى فستانًا أسود طويل، ومعطفًا بنفس اللون، الأمر الذي اعتبرته الصحيفة رسالة من أنجلينا بأنها لا تهتم بالأمر.