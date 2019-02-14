محمد اسماعيل - القاهرة - عداد - ضياء مصطفى: نشر موقع الخليج 365، الأربعاء، عددًا من الأخبار الفنية المتعلقة بإيرادات السينما في أسبوع والإفراج عن ميرهان حسين وحقيقة طلاق روتانا ابنة غادة عبد الرازق وحكايات من مهرجان برلين وغياب صبري فواز عن دراما رمضان.. وإليكم التفاصيل

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الفنية| تعليق رانيا يوسف بعد القبض على شبيهتها وميرهان حسين خارج السجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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