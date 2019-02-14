أمل بو شوشة بالأحمر ولوك جديد لشعر سارة عبدالرحمن .. 10 لقطات للنجوم في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سيلفي كارمن سليمان

نشرت الفنانة كارمن سليمان، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها، ظهرت فيها أمام المرآة بإطلالة أنيقة.

شعر سارة عبدالرحمن

نشرت الفنانة سارة عبدالرحمن، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تظهر فيها بلوك جديد.

وسام بريدي يحتفل بعيد الحب

نشر الإعلامي اللبناني وسام بريدي، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة من حفل زفافه على عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي، احتفالا بعيد الحب.

صبا مبارك وجلسة تصوير جديدة

نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، تحت إشراف المصور طارق حسين.

سارة نخلة بإطلالة أنيقة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

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إنجي شرف جذابة

نشرت الفنانة إنجي شرف، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بمكياج وإطلالة جذابة.

مي سليم بشعر كيرلي

نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بلوك جديد وشعر كيرلي.

نيللي مقدسي وسيلفي السيارة

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها داخل سيارتها.

أمل بو شوشة بالأحمر

نشرت الفنانة الجزائرية أمل بو شوشة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أحمر بمناسبة عيد الحب.

أسيل عمران مُثقفة

نشرت الفنانة السعودية أسيل عمران، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها وهي تقرأ كتاب "الأخوة كرامازوف".