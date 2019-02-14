بالصور - حسام داغر يهنئ محمد شاهين بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

احتفل الفنان محمد شاهين بعيد ميلاده، الثلاثاء، وسط مجموعة من أصدقائه المقربين.

ونشر الفنان حسام داغر مجموعة من الصور التي جمعته بأصدقائه وبالفنان محمد شاهين، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق "كل سنة وانت طيب يا شاهين يا حبيبي يا عشرة عمري، امبارح ببص عليك في عيد الميلاد وببص علي شعرك لما أبيض شوية، ودققت في وشك يااه عشرين سنة عدت على صحوبيتنا".

وأضاف "داغر": "أنت أقرب حد ليا بيخاف عليا، عمرك ما اتغيرت دايما جدع وصاحب صاحبك وراقي وابن ناس، ودايما في ضهري وناصحني وتعاملني كأني طفل محتاج توجيه مش صاحبك اللي مغلبك طول السنين دي".

يذكر أن الفنان حسام داغر يشارك في مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة الفنانة مي عز الدين، الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني المقبل، العمل من تأليف مصطفى عمر، وإخراج أكرم فريد.