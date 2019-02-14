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صورة رومانسية تجمع محمد محسن وهبة مجدي في عيد الحب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365
احتفل الفنان محمد محسن بعيد الحب، مع متابعيه، بنشر صورة له مع زوجته الفنانة هبة مجدي.

ونشر محسن صورة رومانسية وهو يحتضن زوجته، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، وكتب عليها: "عيد حب سعيد".

وتصور هبة حالياً دورها في مسلسل "ولاد الغلابة" مع أحمد السقا، وكذلك دورها في "طلقة حظ" مع مصطفى خاطر.

بينما طرح محمد محسن قبل أيام دويتو غنائي مع الفنانة مي كساب، وهو تتر برنامج أصول اللعبة.

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