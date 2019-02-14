بالفيديو: مطلق السلطان يهاجم الفاشينيستات الكويتيات ويدافع عن روزانا اليامي

هاجم مطلق السلطان، نجم السوشال ميديا بالمملكة، النار، الفاشينيستات الكويتيات، من خلال وصف أغلبهنّ، بأنهنّ يقمنَ بقطع الأرزاق، ويتدخلنَ فيما لا يعنيهن،قائلا:” في فاشينيستات كويتيات ممتازات وفي منهن ملقوفات ويتدخلن في كل شيء وقاطعين أرزاق.

ولفت:”يعني مثلًا عندنا في المملكة مو قطاعين أرزاق لكن في شلالية، في الكويت أغلب الفاشينيستات يعملن مشاكل والتحرش عن طريق السناب والتلميحات.. تيجيك واحدة تقول لو في واحدة تيجي أرض المعارض بحش رجلها وطقها طق.. في فاشيستنا تقول كده؟”.

ورفض تشبيه الإعلامية، روزانا اليامي ، بما تفعله الفاشينيستات الكويتيات، من حيث التّطاول، وإثارة المشاكل، قائلا: “لما روزانا اليامي قالت عن إحدى الفاشينيستات الكويتيات إنها ستكسر رجلها لو دخلت المملكة.. عشان هذه الفاشينيستا تدخلت في شؤون الوطن.. يعني كان حق الرد وليس هجوم”.

وتابع: “لو عاد فيا الزمن ما أرجع للشهرة مرة ثانية… بس صار غصب الحين أنا قاعد أقننها”.

وتابعت: “ما عندي احتكاك بالمشاهير.. وإذا كان حدا يحكي عني ترى أنا من النوعية اللي تواجه لأني من الشخصيات الواثقة في نفسها، وأحب أواجه الي قدامي.. و93٪ من متابعي حساباتي على السوشال ميديا من السيدات.. أنا أساسا ما أبغى رجال يتابعوني”.