بالفيديو: أول ظهور لزوج دانة الطويرش يثير ضجة.. وتعليقها المفاجئ يحرجه

أطل زوج دانة الطويرش لأول مرة من خلال مقطع فيديو عبر “سناب شات” ظهر فيه بملامحه كاملة وتحدث مع الجمهور بشكل مباشر على الرغم من حرص زوجته الفاشينيستا الكويتية المعروفة على إخفاء هويته والتكتم عن أية معلومات تتعلق به منذ خطوبتهما.

وظهر الزوج في مقطع الفيديو، حيث تبين من كلماته أن ظهوره لم يكن بالإتفاق مع زوجته وتم دون رضاها بالكامل، حيث طلب منها أن تعلن عن موقفها من ظهوره العلني بسؤال مباشر أصابها بالحرج، فجاء ردها غاضباً لمضايقته.

وتبادل الزوجان الحديث، حيث سألها الزوج: “سؤال أنا ما سألتك عليه.. الناس تقولي دانة راضية إنك تطلع تتصور ولا لا جاوبي”، لترد الفاشينيستا الكويتية: “لا مو راضية.. بكيفك هادا الشي راجعلك في النهاية أكيد بس أنا تكلمني عني شخصيًا أنا مو راضية”.

وأضافت: “متى أرضى يمكن بعد سنة أو شهر أو أسبوع.. إن شاء الله يتهكر أكونتك هكون سعيدة جدا”، وهو ما يعكس عدم راضها عن ظهوره خاصة في هذا التوقيت.

الجدير بالذكر أن هناك صورة انتشرت منذ فترة للزوج، وقيل وقتها إنه أرملاً حيث توفيت زوجته وتركت له طفلين، قبل أن يلتقي بالفاشينيستا الكويتية ويقع في حبها، لكنها لم تؤكد تلك المعلومات حتى الآن.