شاهد.. أسما لمنور تطرح ألبومها الجديد

طرحت النجمة أسما لمنور أغاني ألبومها الجديد" asma 2019"، عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، كما يضم الألبوم 14 أغنية، وهم:

"كل يوم" من كلمات سعود بن محمد، و ألحان راكان.

"الحب نعمة"، وهي من كلمات العاليه، و ألحان ياسر بو علي.

"أوساط النجوم"،وهي من كلمات الجادل، و ألحان ياسر بو علي.

"الظروف"،وهي من كلمات يم، و ألحان عبدالقادر الهدهود.

"أزهم عليه"، وهي من كلمات ود، و ألحان عزوف.

"أخطيت"، وهي من كلمات فيصل السديري، و ألحان عزوف.

"صـنـم"، وهي من كلمات يــم، و ألحان متعب فرج.

"تبسم"، وهي من كلمات سعود بن محمد، وألحان سهم.

"ششش"، وهي من كلمات يم، وألحان أسما.

" أفا والله"، وهي من كلمات فهد المساعد، وألحان ياسر بو علي.

"سين و جيم"، وهي من كلمات يم، وألحان بندر سعد.

Advertisements

"حرقة الضنا"، وهي من كلمات حمد العماري، وألحان حمد العماري.

"فكر أكثر"، وهي من كلمات قوس، وألحان ياسر بو علي.

" يا محترم"، وهي من كلمات يم، وألحان حمد القطان.