شاهد.. أسما لمنور تطرح ألبومها الجديد

طرحت النجمة أسما لمنور أغاني ألبومها الجديد" asma 2019"، عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، كما يضم الألبوم 14 أغنية، وهم:
"كل يوم" من كلمات سعود بن محمد، و ألحان راكان.
"الحب نعمة"، وهي من كلمات العاليه، و ألحان ياسر بو علي.
"أوساط النجوم"،وهي من كلمات الجادل، و ألحان ياسر بو علي.
"الظروف"،وهي من كلمات يم، و ألحان عبدالقادر الهدهود.
"أزهم عليه"، وهي من كلمات ود، و ألحان عزوف.
"أخطيت"، وهي من كلمات فيصل السديري، و ألحان عزوف.
"صـنـم"، وهي من كلمات يــم، و ألحان متعب فرج.
"تبسم"، وهي من كلمات سعود بن محمد، وألحان سهم.
"ششش"، وهي من كلمات يم، وألحان أسما.
" أفا والله"، وهي من كلمات فهد المساعد، وألحان ياسر بو علي.
"سين و جيم"، وهي من كلمات يم، وألحان بندر سعد.
"حرقة الضنا"، وهي من كلمات حمد العماري، وألحان حمد العماري.
"فكر أكثر"، وهي من كلمات قوس، وألحان ياسر بو علي.
" يا محترم"، وهي من كلمات يم، وألحان حمد القطان.
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