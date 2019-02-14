سوزان نجم الدين تعلن بدء تصوير "ابن أصول"

سوزان نجم الدين

كتب - أحمد أيوب:

أعلنت الفنانة سوزان نجم الدين، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، بدء تصوير دورها فى مسلسل "ابن أصول" بطولة النجم حمادة هلال، خلال الأيام المقبلة، حيث تجسد شخصية والدة حمادة فى أحداث المسلسل، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سينجرى.

وبدأ مخرج العمل محمد بكير تصوير المسلسل الأسبوع الماضى، حيث من المقرر أن يكثف التصوير خلال

الفترة المقبلة، للانتهاء من تصوير الحلقات الأولى، التى يكتبها أحمد محمود أبو زيد.

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واستقر المخرج محمد بكير والشركة المنتجة على قائمة الأبطال التى تشارك فى بطولة العمل إلى جانب حمادة هلال وهم، سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، ايناس كامل، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة

العيلى، أحمد حلاوة وعدد آخر من الفنانين.

ويعود حمادة هلال للتعاون مع السيناريست أحمد محمود أبو زيد فى "ابن أصول" الذى يسجل ثالث عمل يجمعهما، بعدما قدما سوياً مسلسلى "ولى العهد" إخراج محمد النقلى فى عام 2015، و"طاقة القدر" إخراج محمد مصطفى فى عام 2016، فيما قدم حمادة مسلسل "قانون عمر" فى رمضان الماضى من تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق.