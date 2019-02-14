الجمعة.. الإنشاد الديني على مسرح معهد الموسيقي العربية

صورة ارشيفية

كتب - أحمد أيوب:

تستعد فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات، لإحياء حفل كبير يوم الجمعة المقبل على مسرح معهد الموسيقي العربية.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة مختارات من أشهر الابتهالات والأغنيات الروحانية التى

أبدعها كبار الملحنين ومنها: "أروي لي مدح الحبيب" لـ الشيخ إسماعيل سكر، و"بر الوالدين" لـ حلمى أمين، و"الله زاد محمدا تعظيما" لـعبد العظيم محمد، و"نور نور" لـ محمد الموجي، و"المقبولة" لـ سامي الحفناوي، و"ابتهال، وباب السما مفتوح، ونعمة من جلائل الألاء" لـ مرسي الحريري، و"يا نفسي توبي" لـ عبد المنعم الحريري، و"صلي الله علي طه" لـ الشيخ محمد عبد الله.