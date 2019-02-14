الجمعة.. الإنشاد الديني على مسرح معهد الموسيقي العربية

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صورة ارشيفيةكتب - أحمد أيوب:
تستعد فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات، لإحياء حفل كبير يوم الجمعة المقبل على مسرح معهد الموسيقي العربية.
ومن المقرر أن تقدم الفرقة مختارات من أشهر الابتهالات والأغنيات الروحانية التىأبدعها كبار الملحنين ومنها: "أروي لي مدح الحبيب" لـ الشيخ إسماعيل سكر، و"بر الوالدين" لـ حلمى أمين، و"الله زاد محمدا تعظيما" لـ
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