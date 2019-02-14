بالفيديو.. سما المصري تحتفل بالفلاتين فوق برج الحمام

سما المصري

كتب - أحمد عمرو:

طرحت النجمة سما المصري كليب جديد بعنوان "أبراج الحمام"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و الأغنية من كلمتها، و ألحان محمود نبيل، و توزيع محمد جابر،

و الكليب من إخراج أحمد عبد الغني.

و ظهرت في الكليب بملابس مثيرة للجدل، و تفاعل الجمهور مع الكليب بشكل كبير.

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يذكر أن الفنانة الاستعراضية سما المصري ولدت في يناير من عام 1976، بمحافظة الشرقية، كما بدأت مسيرتها كمذيعة بقناة المحور الفضائية بعد تخرجها من كلية الآداب قسم الإنجليزي، و لكنها تركت هذا المجال وتفرغت للعمل في المجال الفني.