بالفيديو.. سما المصري تحتفل بالفلاتين فوق برج الحمام

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طرحت النجمة سما المصري كليب جديد بعنوان "أبراج الحمام"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و الأغنية من كلمتها، و ألحان محمود نبيل، و توزيع محمد جابر،و الكليب من إخراج أحمد عبد الغني.
و ظهرت في الكليب بملابس مثيرة للجدل، و تفاعل الجمهور مع الكليب بشكل كبير.
يذكر أن الفنانة الاستعراضية سما المصري ولدت في يناير من عام 1976، بمحافظة الشرقية، كما بدأت مسيرتها كمذيعة بقناة المحور الفضائية بعد تخرجها من كلية الآداب قسم الإنجليزي، و لكنها تركت هذا المجال وتفرغت للعمل في المجال الفني.
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