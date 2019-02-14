ورشة لصناعة الفيلم بـ "شرم الشيخ للسينما الآسيوية"

كتب - محمد فهمي:

في محاولة لإضفاء مزيد من الحيوية الجماهيرية لمهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية برئاسة المخرج مجدي أحمد علي، تنظم مؤسسة نون للثقافة والفنون من خلال فعاليات مهرجان شرم الشيخ ورشة مكثفة لتعلم وصناعة الفيلم يحضرها الدارسون من مدينه شرم الشيخ والمناطق المجاورة بالإضافة إلى بعض الطلاب من دارسي فنون السينما بالجامعة الفرنسية الأهلية بالقاهرة

ودارسين من بعض المحافظات الأخرى.

ومن المقرر أن يشرف على الورشة المخرج سامي محمد علي المدير التنفيذي للمهرجان، ويحاضر فيها نخبة مختارة من العاملين بصناعة السينما من المركز القومي للسينما وهم مختار علي في قسم الإخراج، ومحمود خليل في "السيناريو"، ومنار حسني في "المونتاج"،

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مصطفى نبيل في "التصوير"، كما يقوم المركز القومي للسينما أيضا بتوفير كافة المعدات المطلوبة من كاميرات متطورة، ووحدات إضاءة، و أجهزة مونتاج، وتسجيل الصوت.

وتعقد الورشة في قصر ثقافة شرم الشيخ بداية من يوم 23 فبراير، حيث يقوم الدارسون بصناعة مجموعة أفلام قصيرة يتم عرضها ضمن فعاليات المهرجان، وستحصل الأفلام المتميزة على جوائز مالية مقدمة من وزارة الشباب، والتي ستقوم أيضا بتوفير الإقامة للدارسين من خارج مدينة شرم الشيخ.