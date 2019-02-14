كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| العرض الدعائي الثاني للفيلم الرومانسي “Five Feet Apart”

متابعة-سنيار: أصدرت شركة CBS Films مقطعًا دعائيًا جديدًا للفيلم الرومانسي القادم “Five Feet Apart”.

الفيلم من بطولة هايلي لو ريتشاردسون، كول سبروس، مويز أرياس، كيمبرلي هيبيرت جريجوري، كلير فورلاني، جاري ويكس.

تدور أحداث الفيلم حول ستالا جرانت البالغة من العمر سبعة عشر عاما (ريتشاردسون)، التي عاشت معظم حياتها في المستشفى بسبب التليف الكيسي، وتلتقي مع ويل نيومان (سبروس)، المصاب بنفس المرض، والذي ينتفض ضد علاجاته الطبية المستمرة، فتحاول ستيلا مساعدته.

فيلم “Five Feet Apart” من تأليف توبياس ياكونيس وميكى دوتري، وإخراج جوستين بالدوني، ومن المقرر أن يصل إلى دور العرض في 15 مارس.