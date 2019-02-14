غادة إبراهيم في أول تعليق لها على شائعات تورطها في فيديو إباحي: معرفش طريق مكتب خالد يوسف

خلال الساعات القليلة الماضية، تردد اسم الفنانة غادة إبراهيم بشأن تورطها في فيديوهات إباحية هي الأخرى مع المخرج خالد يوسف.

وفي أول تعليق لها على تداول هذه الأنباء عبر العديد من المواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي قالت غادة إبراهيم إن هناك البعض ممن يروجون ظهورها في فيديو مع خالد يوسف، ويستخدمون رموزاً لذكر اسمها مثل أول حرفين، فلو كان هذا الأمر صحيحاً عليهم تقديم الدليل، أو إظهار الفيديوهات للرأي العام موضحة أنها بعيدة كل البعد عن مثل هذه الوقائع المشينة.

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وأضافت غادة إبراهيم: «أنا لا عمري اشتغلت مع خالد يوسف ولا عمري رحت مكتبه، وأفلامه في كل حتة تقدروا تشوفوها».

مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يروجون لهذه الأمور من باب التسلية يعانون من فراغ كبير، ولا بد لهم من طبيب نفسي.