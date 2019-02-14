ما هي هدية عيد الحب التي قدمها حسن الرداد لأيمي سمير غانم؟

قدم الفنان حسن الرداد لزوجته الفنانة إيمي سمير غانم هديتها بمناسبة عيد الحب، وهي عبارة عن صور مجمعة للفنانة إيمي سمير غانم وصحبة من الزهور، وأيضاً بعض الحلوى والتورته التي تم طباعة صور الفنانة إيمي سمير غانم عليها.

كما قام رواد موقع مشاركة الصور والفيديو «إنستجرام»، بنشر صور هذه الهدية التي قدمها الفنان حسن الرداد لزوجته الفنانة إيمي سمير غانم.

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الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية للفنان حسن الرداد مسلسل «عزمي وأشجان» الذي عرض في رمضان الماضي، والذي يشارك في بطولته إيمي سمير غانم وسمير غانم ونسرين أمين ومحمد ثروت وملك قورة وبيومي فؤاد وبدرية طلبة ومحمد سلطان، ومن تأليف محمد محمدي وكريم سامي،

ومن إخراج إسلام خيري. ومن آخر أعماله السينمائية فيلم «عقدة الخواجة» والذي يشارك في بطولته هنا الزاهد وحسن حسني ومحمد لطفي وسامية الطرابلسي ومحمد عز، ومن إخراج بيتر ميمي، ومن تأليف هشام ماجد وشيكو.

كما تستعد الفنانة إيمي سمير غانم لمسلسلها الجديد «سوبر ميرو» الذي من المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل، والذي يشارك في بطولته بيومي فؤاد وحمدي الميرغني وملك قورة ومحمد ثروت وأحمد سلطان وسمير غانم، ومن إخراج وليد الحلفاوي، ومن تأليف أحمد محمدي.